Bayburt Tarhunu Coğrafi İşaret Tescilini Aldı

Bayburt tarhunu için yapılan coğrafi işaret tescilinin ardından Bayburt'un yöresel ürününe, tescilli coğrafi işaret belgesi verildi.

Bayburt Üniversitesi, 17 Mayıs 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna tarhunun tescillenmesi için başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuru, ilgili komisyonların görüşlerinin alınmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığının değerlendirmeleriyle sonuçlanmış, 16 Eylül 2024 tarihinde Bayburt tarhununun coğrafi işaret tescili resmen onaylanmıştı. Sürecin tamamlanasıyla birlikte tarhun, tescilli coğrafi işaret belgesi aldı. - BAYBURT