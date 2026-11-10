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Bayburt'ta yüzde 70 hibeli sera projesinde karkas montajı tamamlandı

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Bayburt'ta yüzde 70 hibeli sera projesinde karkas montajı tamamlandı
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP iş birliğinde yürütülen sera kurulum projesinde karkas montajı tamamlandı. Yüzde 70 hibe ve yüzde 30 çiftçi katkısıyla sürdürülen projede diğer çalışmalar sürerken, kalan işlerin ardından seraların üreticilere sunulacağı bildirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) iş birliğinde yürütülen Sera Kurulum Projesinde sera karkaslarının montajı tamamlandı. Yüzde 70 hibe ve yüzde 30 çiftçi katkısıyla sürdürülen projede, diğer kurulum çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, proje kapsamında süren çalışmaları yerinde takip etti. Üreticilerle de bir araya gelen Köse, yürütülen çalışmalar ve projenin ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Projenin önemli bir aşamasının geride kaldığını ifade eden Köse, kalan çalışmaların tamamlanmasının ardından seraların üreticilerin kullanımına sunulacağını kaydetti.

Modern seracılığın yaygınlaştırılması ve örtü altı üretim kapasitesinin artırılmasını kapsayan proje ile Bayburt'ta tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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