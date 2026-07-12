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Bayburt'ta yüzde 70 hibeli sera projesi için başvurular yarın başlıyor

Bayburt'ta yüzde 70 hibeli sera projesi için başvurular yarın başlıyor
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP iş birliğinde yürütülecek yüzde 70 hibeli sera projesi başvuruları 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Proje kapsamında 20 adet 240 metrekarelik sera kurulacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülecek yüzde 70 hibeli sera projesi başvuruları yarın başlıyor. Proje kapsamında toplam 20 adet 240 metrekarelik sera kurulacak.

Projeden yararlanmak isteyen üreticiler, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek.

Yüzde 70'i hibe, yüzde 30'u üretici katkısıyla hayata geçirilecek proje ile örtü altı üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin ilgili kriterler doğrultusunda yürütüleceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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