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Bayburt'ta Vali Eldivan, Özel Sporcuları Teşvik Etti

Bayburt'ta Vali Eldivan, Özel Sporcuları Teşvik Etti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, özel eğitim okulu öğrencileriyle bir araya gelerek, Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ile Polisevinde gerçekleştirilen yemek programında bir araya geldi.

Programda özel öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, 8-9 Nisan'da Karaman'da gerçekleşen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan ve dereceye giren özel sporcuları tebrik ederek, özel çocukların başarılarının büyük bir gurur ve ilham kaynağı olduğunu belirtti. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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