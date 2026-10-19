Bayburt'ta tohum ve gübre denetimleri mevzuata uygunluk için sürüyor

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretimde kullanılan tohum ve gübrelerin mevzuata uygunluğunu belirlemek amacıyla denetimler sürdürülüyor.

Teknik personel tarafından yürütülen çalışmalarda, tohumluklar 'Tohumculuk Kanunu' kapsamında kontrol ediliyor. Gübre denetimleri ise 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kontrollerde, tarımsal üretimde kullanılan girdilerin ilgili mevzuata uygunluğu ve piyasadaki ürünlerin güvenilirliği inceleniyor.

Üreticilerin kaliteli, güvenilir tohum ve gübrelere erişiminin sağlanması, tarımsal üretimde kullanılan girdilerin standartlara uygunluğunun korunması maksadıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı