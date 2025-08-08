Bayburt'ta Tarım Müdürü Eko-Köy'de İncelemelerde Bulundu

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Müftüoğlu ve teknik ekip, Eko-Köy'de tarımsal faaliyetleri inceleyerek üreticilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Organik tarım yapan üreticiler, sezonun verimli geçtiğini belirtti.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu ve teknik personelle birlikte Eko-Köy'de incelemelerde bulundu.

Ziyarette üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek, tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi amacıyla öneriler dinlendi ve çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Organik tarım anlayışıyla üretim yapan üreticiler, verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. Köse ise, çiftçilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, işlerinde kolaylıklılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
