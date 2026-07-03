Bayburt'ta su verimliliği belgesi hakkında bilgilendirme yapıldı

Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında alınması zorunlu olan su verimliliği belgesine ilişkin Bayburt'ta bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Yunus Kuyruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belgelendirme sürecinde izlenecek adımlar ele alındı. Katılımcılara başvuruların usulüne uygun şekilde yürütülmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Toplantıda, su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik yürürlüğe giren düzenlemeler doğrultusunda, su verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak uygulamaların önemine değinildi. Toplantıda ayrıca, belge almakla yükümlü kurum ve kuruluşlara başvuru süreci, belgelendirme şartları ve uygulama esasları hakkında bilgi verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı