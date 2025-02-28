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Bayburt'ta Ramazan Pidesi Fiyatları Belirlendi

Bayburt'ta Ramazan Pidesi Fiyatları Belirlendi
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Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ramazan pidesinin fiyatlarını açıkladı. 320 gram yumurtalı pide 25 lira, sade pide ise 22,5 lira olarak belirlendi. Geçen yıla göre fiyatlarda önemli bir artış yaşandı.

Bayburt'ta Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Yeni belirlenen fiyatla birlikte yumurtalı pide 25, sade pide ise 22 buçuk liradan satılacak.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ramazan pidesinin yeni fiyatını duyurdu. Birlikten konuyla alakalı yapılan açıklamada, 320 gram yumurtalı pidenin 25 liraya, 320 gram sade pidenin ise 22 buçuk liraya satılacağı belirtildi. Geçen yıl 40 gram daha fazla olan 360 gram yumurtalı pide 20 liraya, 360 gram sade pide 18 liraya satışa sunulmuştu. Bu yıl gramajı düşürülen pidelere 4 buçuk-5 lira birden zam yapılarak, 22 buçuk ve 25 liraya satılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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