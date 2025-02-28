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Bayburt'ta Ramazan Öncesi Fırın Denetimleri Artırıldı

Bayburt'ta Ramazan Öncesi Fırın Denetimleri Artırıldı
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Bayburt'ta, Ramazan ayı hazırlıkları sırasında Zabıtalar fırınları denetledi. Ekmek ve pide gramajları ile hijyen koşulları kontrol edildi. Denetimlerin Ramazan boyunca süreceği bildirildi.

Bayburt'ta Ramazan ayı hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın denetimine çıkarak, gramaj ve hiijyen kontrolleri gerçekleştirdi.

Kentteki bütün fırınları kontrol eden zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yapıldı. Belirlenen gramajın altında ekmek ve pide satışının olamayacağını belirten zabıta ekipleri, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu. Ekiplerin, Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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