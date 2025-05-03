Bayburt'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları, yatırımcı talepleri ve projeler ele alındı. Vali Eldivan, yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için altyapı çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Organize Sanayi Bölgesi( Osb ) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu, altyapı çalışmaları, yatırımcı talepleri ve bölgede yürütülen projeler ele alındı. Gündem maddeleri çerçevesinde OSB'nin üretim kapasitesinin artırılması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi ve bölgenin sanayi potansiyelinin daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Eldivan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak, üretim kapasitelerinin arttırılması ve daha fazla istihdam oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.