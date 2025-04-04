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Bayburt'ta Kayak Keyfi: Arkadaşlar Hoparlörle Eğleniyor

Bayburt'ta Kayak Keyfi: Arkadaşlar Hoparlörle Eğleniyor
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Bayburt'ta 5 arkadaş, Kop Kayak Merkezi'nde eğlenceli anlar yaşadı. Fırat Şener'in sırtına bağladığı büyük hoparlörle kayak yapması ve arkadaşlarının ona eşlik etmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eğlenceli görüntüler, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Bayburt'ta 5 kafadar arkadaşın kayak yapmaya gittiği Kop Kayak Merkezi'ndeki eğlenceli halleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 5 arkadaştan Fırat Şener isimli genç, sırtına büyük kabin hoparlörünü bağlayarak, kayak yaptı. Şener'e ise, arkadaşları eşlik etti. Keyifli anların yaşandığı hoparlörlü kayak keyfi yüzlerde tebessüm oluştururken, Bayburtlu gençlerin muzipliği büyük beğeni topladı.

Kop Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya giden İhsan Kocabey, Fırat Şener, Buğra Yücel ve Yunus Durğut, Hasan Türkoğlu isimli arkadaşlar kayak sezonunu eğlenceyle kapattılar. Uzun yıllardır kayak yapan, bu alanda ustalaşan 5 arkadaş, kayağı eğlenceli hale getirmek için kayak merkezindeki büyük hoparlörü alarak, kayak yaptılar. Fırat Şener isimli vatandaş sırtına bağladığı büyük hoparlörden hareketli parça açarak, hem kayak merkezindeki diğer kayak yapanları, hem de arkadaşlarını coşturdu. O anları kaydederek, sosyal medya hesabından paylaşan İhsan Kocabey'in, görüntüleri ilgiyle izlendi. 5 arkadaşın neşeli halleri yüzlerde tebessüm oluştururken, kayağı eğlenceye dönüştüren arkadaşlara, beğeni ve yorum yağdı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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