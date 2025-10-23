Bayburt'ta Kamu Yatırımları ve Projeleri Ele Alındı

Bayburt'ta yürütülen kamu yatırımları ve projelerin ilerleme durumu 2025 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi, projelerin zamanında ve planlanan şekilde tamamlanabilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Eldivan, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve yatırımların ilin gelişimine katkı sağlayacak şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca il genelinde yürütülen yatırımların mevcut durumu ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeler hakkında ilgili kurum temsilcilerinden bilgiler alındı. - BAYBURT