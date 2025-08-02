Bayburt'ta Kadın İstihdamını Artırma Toplantısı Düzenlendi

Bayburt'ta Kadın İstihdamını Artırma Toplantısı Düzenlendi
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Bayburt'ta düzenlenen toplantıda el emeği ürünlerin ekonomiye kazandırılması, kültürel mirasın korunması ve kadın girişimciliğin desteklenmesi konuları ele alındı. Vali Eldivan, kadınların ürettiği ürünlerin önemine vurgu yaptı.

Bayburt'ta kadın istihdamının artırılmasına yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda, el emeği ürünlerin ekonomiye kazandırılması, kültürel mirasın korunması ve girişimciliğin desteklenmesi konuları ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selçuk Çakmak ve usta öğreticilerle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, el emeği ürünlerin tanıtımı, kültürel mirasın korunması ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Eldivan, Bayburtlu kadınların ürettikleri el emeği ürünlerle hem aile hem de ilin genel ekonomisine katkı sunulduğunu belirterek, bu ürünlerin farklı pazarlara taşınmasının önemine dikkat çekti. Eldivan, kadın girişimcilere yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizerek, usta öğreticilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve gelecek döneme dair planlamaların değerlendirilmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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