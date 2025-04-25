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Bayburt'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, istihdamın artırılması ve mesleki eğitimle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, istihdama ve iş gücüne yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Muhammet Abdullah Kahveci tarafından 2025 yılının birinci çeyreğine kadar yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında Vali Eldivan'a ve kurul üyelerine kapsamlı bir sunum yapıldı.

Vali Eldivan, istihdamın artırılmasının hem bireylerin refahı hem de Bayburt'un ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Vali Eldivan, "İlimizde iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, mesleki eğitimlerle desteklenmiş istihdam politikaları geliştirmek temel önceliğimizdir. Gençlerimizi nitelikli iş gücü haline getirecek her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda, istihdamı artırmaya yönelik gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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