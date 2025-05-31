Bayburt'ta Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması Düzenlendi

Bayburt'ta Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması Düzenlendi
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Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar için üniversite iş birliğiyle geleneksel Türk okçuluğu yarışması düzenlendi. 'Hedefe Odaklan Geleneği Yaşat' sloganıyla yapılan etkinlikte katılımcılar ok atarak yeteneklerini sergiledi.

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde(TRSM) tedavi gören hastalara yönelik üniversite iş birliğiyle Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması düzenlendi.

'Hedefe Odaklan Geleneği Yaşat' sloganıyla üniversitenin spor salonunda ok atma etkinliği organize edildi. Geleneksel Türk okçuluğunun anlatılmasının ardından yarışmaya geçildi. Yarışmada TRSM hizmet kullanıcıları hedefi 12'den vurmak için birbirleriyle yarıştılar. Derece elde eden yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından Mayıs ayında doğan hizmet kullanıcılarının doğum günü hep birlikte kutlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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