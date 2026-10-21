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Bayburt'ta danışmanlık ofislerine Tarım ve Orman Müdürlüğünce saha denetimi yapılıyor

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Bayburt'ta danışmanlık ofislerine Tarım ve Orman Müdürlüğünce saha denetimi yapılıyor
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Bayburt'ta tarımsal danışmanlık ofislerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince denetim ve kontrol yapılıyor. Hizmet süreçleri ve mevzuata uygunluk yerinde incelenirken üreticilerin güncel bilgiye erişimiyle hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Bayburt'ta tarımsal danışmanlık hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve üreticilere sunulan hizmetlerin niteliğinin değerlendirilmesi amacıyla danışmanlık ofislerinde denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan denetimlerde, tarımsal danışmanlık faaliyetlerinin yürütülme durumu yerinde inceleniyor. Ofislerdeki hizmet süreçleri değerlendirilirken mevzuat kapsamında gerekli kontroller de yapılıyor.

Denetimlerle tarımsal danışmanlık hizmetlerinin işleyişi takip edilirken üreticilerin doğru ve güncel tarımsal bilgiye erişiminin desteklenmesi ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için saha çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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