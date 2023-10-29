Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı ve yüzüncü yıl coşkusu

Tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla coşku ve heyecan hakimdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla coşku ve heyecan hakimdi.

Dün Saray Bahçesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan 100. yıl kutlamaları bugün de valilik makamında tebrigat töreniyle devam etti. Tebrigat töreninin ardından kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek olan resmi törenlere geçildi.

Törenlerde ilk olarak Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya alanda bulunan vatandaşların bayramlarını tebrik ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Eldivan yaptı. Vali Eldivan'ın konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı Mesajı okundu. Öğrenciler tarafından "Cumhuriyet" konulu şiirlerin okunmasıyla devam eden programda Vali Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Gürol Akkaya ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile çeşitli branşlarda düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporculara hediyelerini takdim etti.

100. yıl coşkusunun bir an olsun dinmediği ve her yaştan Bayburtlunun ilgi gösterdiği kutlama programı halk oyunlarının sergilenmesi, Jandarma Asayiş Komando Birliği'nin nefes kesen gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi. - BAYBURT