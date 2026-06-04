Aydıntepe'deki hayvancılık işletmelerinde kapasite değerlendirmesi yapılıyor

Bayburt'un Besi Havzası ili olarak belirlenmesinin ardından Aydıntepe'de hayvancılık işletmelerine yönelik kapasite değerlendirme çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

2025-2027 yıllarını kapsayan Hayvansal Üretimin Planlanması kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bayburt'un Besi Havzası ili olarak belirlendiği bildirildi. Bu çerçevede Aydıntepe ilçesinde kapasite raporu başvurusunda bulunan hayvancılık işletmeleri, veteriner hekimler tarafından yerinde inceleniyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, işletmelerin hayvan varlığı, barınak durumu, üretim kapasitesi ve yem kaynakları gözden geçiriliyor. İncelemelerde elde edilen veriler, kapasite raporlarına esas olmak üzere kayıt altına alınıyor.

Kapasite raporlarıyla üretim planlamasının sahadaki veriler doğrultusunda şekillendirilmesi, işletmelerin üretim potansiyelinin belirlenmesi ve hayvancılık sektörüne ilişkin kayıtların güncel tutulması hedefleniyor.

Üretim planlaması kapsamında besi havzasında yer alan ve erkek besi sığırı yetiştiriciliği yapan işletmeler, hazine faiz/kar payı destekli yatırım ve işletme kredilerinde ilave faiz indirimi ile çeşitli sübvansiyon avantajlarından yararlanabiliyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede hayvancılık sektörünün güçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı