Bayburt'ta 300 Milyon Liralık Organik Bitki Yatırımı

Bayburt'ta organik tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanında yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje için protokol imzalandı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törende, bin 400 dönüm arazi üzerine kurulacak tesis kapsamında iş birliği protokolü imzalanarak, projeye resmiyet kazandırıldı.

Organik tarım, karbon tarımı ve yerli üretimi esas alan yatırım ile Bayburt'un tarım potansiyeline ve ekonomik kalkınmasına önemli katkı sunulması bekleniyor.

Yıllık 10 milyon dolarlık ihracat hedeflenen projeyle, 600 ila 700 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. - BAYBURT