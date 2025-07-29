Bayburt'ta 300 Milyon Liralık Organik Bitki Yatırımı
Bayburt'ta organik tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yapılacak proje için protokol imzalandı. Yıllık 10 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor ve 600-700 kişi istihdam edilecek.
Bayburt'ta organik tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanında yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje için protokol imzalandı.
Bayburt Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törende, bin 400 dönüm arazi üzerine kurulacak tesis kapsamında iş birliği protokolü imzalanarak, projeye resmiyet kazandırıldı.
Organik tarım, karbon tarımı ve yerli üretimi esas alan yatırım ile Bayburt'un tarım potansiyeline ve ekonomik kalkınmasına önemli katkı sunulması bekleniyor.
Yıllık 10 milyon dolarlık ihracat hedeflenen projeyle, 600 ila 700 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel