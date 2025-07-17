Bayburt'ta 2025 Genel Tarım Sayımı İçin Eğitim Düzenlendi

Bayburt'ta 2025 Genel Tarım Sayımı İçin Eğitim Düzenlendi
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Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline, TÜİK görevlileri tarafından 2025 Genel Tarım Sayımı kapsamındaki veri toplama yöntemleri ve saha çalışmalarına dair eğitim verildi.

2025 yılı 'Genel Tarım Sayımı' kapsamında Bayburt'ta eğitim düzenlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, TÜİK görevlilerince Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirildi.

Eğitimde, tarım sayımının nasıl yapılacağı, verilerin nasıl toplanacağı ve saha çalışmalarında nelere dikkat edileceği konuları ele alındı. Verilen eğitimlerle, tarım sayımında görev alacak personelin tam donanımlı olması amaçlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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