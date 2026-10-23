Bayburt'ta 12 kamu yatırımı için İl Müdürü Sevim sahada denetim yaptı

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Bayburt'ta belde ve köylerde yapımı süren 12 kamu yatırımının son durumu yerinde incelendi. 2 aile sağlığı merkezi, 7 açık halı saha, 2 kapalı halı saha ve 1 basketbol sahasındaki yapım çalışmalarının ilerleyişine yönelik denetim yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, kontrollük hizmetleri müdürlük tarafından yürütülen projelerin inşaat alanlarında çalışma yürüten ekipleri ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte belde ve köylerde birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak, spor alanındaki imkanlar da artacak. İncelemeler, il genelinde devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumunun sahada takip edilmesi kapsamında gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı