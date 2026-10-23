Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta 12 kamu yatırımı için İl Müdürü Sevim sahada denetim yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta 12 kamu yatırımı için İl Müdürü Sevim sahada denetim yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta belde ve köylerde yapımı süren 12 kamu yatırımının son durumu, İl Müdürü Cengiz Sevim'in katıldığı saha denetimiyle incelendi. Projeler tamamlanınca birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak, spor alanındaki imkanlar artacak.

Bayburt'ta belde ve köylerde yapımı süren 12 kamu yatırımının son durumu yerinde incelendi. 2 aile sağlığı merkezi, 7 açık halı saha, 2 kapalı halı saha ve 1 basketbol sahasındaki yapım çalışmalarının ilerleyişine yönelik denetim yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, kontrollük hizmetleri müdürlük tarafından yürütülen projelerin inşaat alanlarında çalışma yürüten ekipleri ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte belde ve köylerde birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak, spor alanındaki imkanlar da artacak. İncelemeler, il genelinde devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumunun sahada takip edilmesi kapsamında gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
Çatlaklar oluşan bina korkuttu! 40 kişi tahliye edildi

Çatlaklar oluşan bina korkuttu! 40 kişi tahliye edildi

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

Salah için yapılan ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir
Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi