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Bayburt Doğal Taş Fabrikası Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt Doğal Taş Fabrikasının aylık toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda üretim süreçleri, ihracat hedefleri ve yeni projeler masaya yatırıldı.

Bayburt Doğal Taş Fabrikasının aylık yönetim kurulu toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, fabrikanın üretim süreçleri, ihracat hedefleri, satış performansı ve geleceğe yönelik projeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Fabrikanın sürdürülebilir başarısı için alınacak önlemler ile yeni iş birlikleri konusunda istişarelerde bulunulan toplantıda, doğal taş sezonunun başlamasından önce alınması gereken tedbirler de değerlendirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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