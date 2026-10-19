BAÜBİS öğrencileri, 404 gencin bir araya geldiği Ankara'daki programa katıldı

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Balıkesir Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (BAÜBİS) öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 80. "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Misir'in akademik danışmanlığını yürüttüğü BAÜBİS'i temsilen topluluk başkanı Nevin Esra Çakıcı ile yönetim kurulu üyeleri Kardelen Çilenger ve Zeynep Rana Işıktaş'ın katıldığı programda, Antalya, Balıkesir, Bayburt ve Bitlis'ten 404 genç bir araya geldi.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ile bir araya gelen öğrenciler, Bakanlığın çalışmaları ve gençlik projeleri hakkında bilgi edinerek görüş ve önerilerini paylaşma fırsatı buldu.

Bakanlık ziyaretinin yanı sıra Anıtkabir ve Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret eden öğrenciler, farklı üniversitelerden gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma imkanı elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı