Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BAÜBİS öğrencileri, 404 gencin bir araya geldiği Ankara'daki programa katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAÜBİS öğrencileri, 404 gencin bir araya geldiği Ankara'daki programa katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAÜBİS öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 80. “Gençler Bakanlığında” programı kapsamında Ankara’daki etkinliklere katıldı. Antalya, Balıkesir, Bayburt ve Bitlis’ten 404 gencin buluştuğu programda öğrenciler bakan yardımcısı ve genel müdürle görüştü.

Balıkesir Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (BAÜBİS) öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 80. "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Misir'in akademik danışmanlığını yürüttüğü BAÜBİS'i temsilen topluluk başkanı Nevin Esra Çakıcı ile yönetim kurulu üyeleri Kardelen Çilenger ve Zeynep Rana Işıktaş'ın katıldığı programda, Antalya, Balıkesir, Bayburt ve Bitlis'ten 404 genç bir araya geldi.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ile bir araya gelen öğrenciler, Bakanlığın çalışmaları ve gençlik projeleri hakkında bilgi edinerek görüş ve önerilerini paylaşma fırsatı buldu.

Bakanlık ziyaretinin yanı sıra Anıtkabir ve Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret eden öğrenciler, farklı üniversitelerden gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma imkanı elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

Yeni Partili Belediyeye jandarma operasyonu! Başkan dahil 44 gözaltı
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

Son eşyasını almaya gelince öldürüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti

Otomobil bayisinde olay etkinlik! Kadınlar bu karelere isyan etti
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye binasında jandarma araması! Çok sayıda gözaltı kararı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler