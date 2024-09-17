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Batman Üniversitesi Fıstık Bahçesi Geliri Öğrencilere Burs Olarak Dağıtılacak

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Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bulunan 40 dönümlük fıstık bahçesinin hasadından elde edilecek gelirin, üniversite öğrencilerine burs olarak verileceği açıklandı. 800 fıstık ağacı bulunan bahçede önümüzdeki yıllarda verim artışı hedefleniyor.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bulunan 40 dönümlük alanda kurulu fıstık bahçesinin gelirinin öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi.

Batman Üniversitesi 40 dönümlük alanda kurulu olan bahçedeki fıstık hasadından elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak verileceği açıklandı. Batman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Batı Raman Kampüsünde 40 dönümlük arazideki fıstık bahçesinde fidanlarla birlikte yaklaşık 800 adet ağaç bulunuyor. 2024 yılı içinde mevsimine göre fıstık bahçesinin sürme, çapalama işlemlerinin yanı sıra ağaçlarda aşılama yapılmasının ardından önümüzdeki günlerde fıstık hasadının yapılması planlanıyor. Yaklaşık 400 fıstık ağacından verimin beklendiği bahçede, önümüzdeki yıllarda aşılaması yapılmayan veya aşısı tutmayan fidanların da ürün vermesi için aşılama ve bakım çalışmalarının süreceği kaydedildi. Böylelikle fıstık bahçesinde bulunan yaklaşık 800 ağaçtan verim elde edilmesi hedefleniyor. Fıstık ağaçlarında hasat zamanının yaklaşması üzerine bilgilendirmede bulunan Rektör İdris Demir, hasattan elde edilecek gelirin tamamının Batman Üniversitesinde okuyan öğrencilere öğrenim bursu olarak tahsis edileceğini açıkladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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