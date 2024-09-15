Batman Havalimanında Ağustos ayında 52 bin yolcu hizmet aldı

Batman Havalimanında Ağustos ayında 52 bin 258 yolcu havayolunu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanında 2024 yılı Ağustos ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, Batman Havalimanında Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 52 bin 258 oldu. Ağustos ayında Batman Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 280'a ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise Ağustos ayında toplamda 559 ton oldu. 8 aylık dönemde ise Batman Havalimanında yolcu trafiği 431 bin 393, uçak trafiği 2 bin 532, yük trafiği ise 4 bin 675 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN