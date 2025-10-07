Haberler

Batman'da Türk Bayrağı Motifli Arı Kovanları İlgi Çekiyor

Sason ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, kovanlarını Türk bayrağı ve ay yıldız motifleriyle süsleyerek milli değerlere vurgu yapıyor. Bu görüntüler, vatandaşların ilgisini çekiyor ve vatan temalı doğal ballar olarak satışa sunuluyor.

Batman'ın Sason ilçesinde bir arıcının Türk bayrağı motifli ay yıldızlı arı kovanları dikkat çekti.

Sason ilçesinde arıcılıkla uğraşan bazı üreticiler, kovanlarını Türk bayrağı ve ay yıldız figürleriyle süsleyerek hem milli değerlere vurgu yaptı hem de görsel bir güzellik oluşturdu. İlçeye gelen vatandaşlar, üzerlerinde ay yıldız bulunan kovanları ilgiyle izleyip fotoğraf çekiyor.

Arıcılar, bu yöntemin hem dikkat çekici hem de yerli bal üretiminin tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Ay yıldızlı kovanlarda üretilen ballar ise "vatan temalı doğal bal" olarak satışa sunuluyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
