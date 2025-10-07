Batman'da Türk Bayrağı Motifli Arı Kovanları İlgi Çekiyor

Batman'ın Sason ilçesinde bir arıcının Türk bayrağı motifli ay yıldızlı arı kovanları dikkat çekti.

Sason ilçesinde arıcılıkla uğraşan bazı üreticiler, kovanlarını Türk bayrağı ve ay yıldız figürleriyle süsleyerek hem milli değerlere vurgu yaptı hem de görsel bir güzellik oluşturdu. İlçeye gelen vatandaşlar, üzerlerinde ay yıldız bulunan kovanları ilgiyle izleyip fotoğraf çekiyor.

Arıcılar, bu yöntemin hem dikkat çekici hem de yerli bal üretiminin tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Ay yıldızlı kovanlarda üretilen ballar ise "vatan temalı doğal bal" olarak satışa sunuluyor. - BATMAN