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Başpehlivan Ali Altun kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Başpehlivan Ali Altun kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Antalyalı 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Döşemealtı Belediyesi sporcusu Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğlen sıraların Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Döşemealtı Belediye spor güreşçilerinden Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen ve arkadaşları tarafından bölgede bulunan özel bir hastaneye götürülen Altun, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali Altun'un yarın Yeniköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan Ali Altun'un hayatını kaybettiğini öğrenerek kaldırıldığı hastaneye giden Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Dal mesajında, "Belediye güreşçimiz, başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başpehlivanımızın genç yaşta hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali Altun'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere güreş camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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