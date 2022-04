Başkan Söğüt: 'Toplumun her kesimine aynı anlayışla hizmet ediyoruz'

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Roman vatandaşları iftar yemeğinde ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Toplumun her kesimine, her ferdine aynı anlayışla hizmet ediyoruz. İlçede yaşayan herkesi aynı kilimin desenleri, aynı medeniyetin öz evlatları olarak görüyoruz" dedi.

Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşmasında, "Pandemi sonrası ilk toplu iftarımız ve sizlerle birlikteyiz. Öncelikle Ramazan'ınız mübarek olsun. Ramazan bereket demektir, paylaşmak demektir, kardeşlik demektir. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin. Bu kente, bu şehrin insanlarına hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hizmet anlayışımızda hiçbir ayrım yapmıyoruz. Toplumun her kesimine her ferdine aynı anlayışla hizmet ediyoruz. İlçede yaşayan herkesi, her kesimi aynı kilimin desenleri, aynı medeniyetin öz evlatları olarak görüyoruz" dedi. - KOCAELİ