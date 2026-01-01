Esnafa Yılbaşı Müjdesi: Faizler Düşüyor

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnafına yeni yıl müjdesi verdi. Devlet destekli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullanılan kredilerde faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüldüğünü belirten Künkcü, düzenlemenin yeni yılda esnafın finansman yükünü önemli ölçüde hafifleteceğini ifade etti.

Esnaf ve sanatkarlara yeni yıl öncesinde müjdeli haber geldi. Devlet destekli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde faiz oranı yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüldü.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile esnafın finansman yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme; işini büyütmek, dükkan açmak, araç veya ekipman almak isteyen esnaf ve sanatkarlar açısından büyük önem taşıyor. Artan maliyetler, yüksek girdi fiyatları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar karşısında yapılan faiz indirimi, esnaf camiasında memnuniyetle karşılandı.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, faiz indirimiyle ilgili yaptığı açıklamada, düzenlemenin esnaf için son derece önemli olduğunu vurguladı. Başkan Künkcü açıklamasında, "Devletimizin esnaf ve sanatkarımıza verdiği destekler her zaman çok kıymetlidir. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürülmesi, özellikle bu zorlu ekonomik süreçte esnafımızın nefes almasını sağlayacaktır. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak bu düzenleme, yatırım yapmak isteyen, işini büyütmeyi planlayan esnafımız için önemli bir fırsattır" ifadelerine yer verdi.

Faiz indiriminin sadece esnafı değil, dolaylı olarak ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini belirten Künkcü, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Esnafımız güçlendikçe çarşı-pazar canlanacak, üretim ve istihdam artacaktır. Bu adım, hem esnafımıza hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" - AYDIN