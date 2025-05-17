Başkan Kasapoğlu, "19 Mayıs bir dönüm noktasıdır"

Başkan Kasapoğlu, '19 Mayıs bir dönüm noktasıdır'
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Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Kasapoğlu mesajında, "Bu tarihi gün, gençlerimizin omuzlarındaki sorumluluğu ve geleceğe dair umutlarını güçlendirmektedir" dedi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılan ilk ve en anlamlı adımın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 106. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluklarını ifade etti.

Sözlerini devam eden Başkan Kasapoğlu, "19 Mayıs 1919, sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktasıdır. Bu tarihi gün, gençlerimizin omuzlarındaki sorumluluğu ve geleceğe dair umutlarını güçlendirmektedir. Gençlerimiz, bilimde, sanatta, sporda kazandıkları başarılarla, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek en büyük gücümüzdür. Bu vatanı daha da ileriye taşıma, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma görevi gençlerimizin omuzlarındadır. Bizler, gençlerimizin potansiyelinize inanıyoruz ve hayallerinin peşinden gitmeleri için her zaman yanlarındayız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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