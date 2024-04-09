Başkan Gülsoy'dan Polis Haftası mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Polis haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy, "Huzur ve güvenliğimizi sağlayabilmek için her türlü zorluğa göğüs geren fedakar Türk Polis Teşkilatımızın 179. yılını ve Polis Haftası'nı kutluyor; görevleri başında şehit olan tüm polislerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Başkan Ömer Gülsoy, mesajından şunları söyledi:

"Milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Kolluk güçlerimiz zayıflarsa bütün kesimler zarar görür. Yaşadığımız çevrede asayiş ve huzur yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur. Birlik ve dirliğimiz ancak polisimizin yanında ve yardımcı olmakla mümkündür. Türk polisimizin fedakar ve görev aşkıyla yaptığı çalışmaları halkımıza güven ve gurur vermektedir. Huzur, güven ve istikrar; gelişme ve kalkınma hedefine giden yolda duyulan en büyük ihtiyaçtır. Huzur ve güvenimizi 179 yıldır sağlayan da, kuşkusuz güvenlik güçlerimizdir, Türk Polis Teşkilatı'mızdır. Türk polis teşkilatı, suç ve suçluyla mücadelede cesaret nişanesi, Vatana, millete, bayrağa sevgide cevval bir sadakat timsali, masum ve mağdurları korumada asalet numunesidir. Bu duygu ve düşüncelerle her türlü zorluğa göğüs gererek yapmış oldukları başarılı çalışmalar sayesinde, huzurlu ve güvenli bir şehirde rahatça yaşamamızı sağlayarak, bizleri gururlandıran Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyor, tüm emniyet mensuplarımızın 'Polis Haftası'nı kutluyorum. Suç ile terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm polis teşkilatımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum." - KAYSERİ