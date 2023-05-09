Başkan Aydın'dan Seferihisar'a kapalı spor salonu müjdesi

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın girişimleriyle, yıkımı 15 gün içinde tamamlanan kapalı spor salonunun yerine yeni bir spor kompleksinin inşa edileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan spor salonu ihalesinin 1 ay içerisinde yapılacağı belirtildi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın girişimleriyle, yıkımı 15 gün içinde tamamlanan kapalı spor salonunun yerine yeni bir spor kompleksinin inşa edileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan spor salonu ihalesinin 1 ay içerisinde yapılacağı belirtildi.

Ürkmez Şehit Osman Koç Stadı için 1 yılda yenileneceğinin sözünü veren ve 8 ayda tamamlanması noktasında süreci yakından takip eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, yıkımı yapılan Seferihisar Kapalı Spor Salonunun da yatırım programına alınması için harekete geçmişti. Başkan Aydın'ın girişimleri sonuç verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan kapalı spor salonunun, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek teknik özelliklere sahip olacağı belirtildi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tam destek

AK Parti Seferihisar Teşkilatı olarak, kente hizmet veremez noktaya gelen kapalı spor salonunun önce yıkılmasının gerçekleştirildiğini, ardından da yerine yeni bir kapalı spor salonu yapılmasının yatırım programına alındığını belirten AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Yıkım kararı alınması, yıkım ihalesinin jet hızıyla gerçekleşmesi, ardından yıkılması, şuan yerine yeni bir kapalı spor salonu yapılmasının yatırım programı alınması ve tüm süreçlerin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesinde aynı zaman bölgemizden milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun emeği çok büyük. Sporun kalbi Seferihisar'da atacak sloganıyla verdiğimiz dosyayı detaylı bir şekilde inceleyip ilgili genel müdürleri makamına davet ederek çalışmaların başlatılmasını sağlamıştı. Kendisinden aldığımız güçle projeyi yakından takip ettik. Bakan Bey'in tam desteği, teşkilatımızın konuyu yakından takip etmesi sonucu çok kısa sürede yıkım ihalesi gerçekleşirken, yıkımı 15 günde tamamlandı. Cumartesi-pazar dahil 15 gün süren yıkım çalışmalarını teşkilatımızla bir şantiye şefi gibi her gün ziyaret ederek yakından takip ettik" dedi.

1 ay içerisinde yapım ihalesi yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Kasapoğlu'nun destekleriyle yatırıma alınan kapalı spor salonunun, 1 ay içerisinde yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Aydın, "Seferihisar orta vadede uluslararası başarılara imza atan, milli sporcular yetiştiren sporda bir marka kent olacak. Seferihisar'a 4 yıllık Spor Bilimleri Akademisi kurulması, İzzet Gül ve Şehit Osman Koç Statlarının yenilenmesi bu vizyonun adımları. Seferihisar'ımız İzmir'in spor üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Seferihisar olarak sporun tüm branşlarında iddialıyız. Yatırım programına alınan Kapalı spor salonumuzun inşaat ihalesine çıkma sürecini Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun destekleriyle yakından takip ediyoruz. 1 ay içerisinde yapım ihalesi yapılacak, ardından çok kısa sürede inşa edilecek" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak spor salonu ile ilgili Başkan Aydın, şu bilgileri verdi:

"Proje 500 kişilik seyirci kapasiteli uluslararası standartlarda saha ölçülerine sahip bir spor salonu ve iki adet antrenman salonu bulunan şekli ile onaylandı, Sporun kalbi Seferihisar'da atacak. Gençlerimiz için çok heyecanlıyız ve mutluyuz." - İZMİR