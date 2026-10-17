Bartın TSO seçimini 683 oyla kazanan Onur Aldatmaz, zaferi yürüyerek kutladı

Bartın'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meslek Komitesi seçimlerini kazanan üyeler, yaklaşık 800 metre yol yürüyerek seçim zaferini kutladı.

Bartın TSO meslek komitesi seçimleri Cumhuriyet Ortaokulu'nda sabah saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlaması ile start aldı. Mevcut Başkan Halil Balık ile sanayici Onur Aldatmaz'ın TSO Başkanlığı için yarıştığı seçimler, 12 meslek grubunda gerçekleştirildi. 1530 üyenin bulunduğu TSO seçimlerinde, sınıflara kurulan şeffaf sandıklarda toplam bin 83 oy kullanıldı. Saat 17.00'de oy kullanma işlemi biterken, sandıkların kapanmasının hemen ardından oy tasnif ve sayımına geçildi.

Gayri resmi sonuçlara göre seçime beyaz liste ile giren mevcut başkan Halil Balık 347 oy alırken, karşısındaki aday sanayici Onur Aldatmaz, 683 oy ile seçimin galibi oldu. Komite seçimlerine 7. Meslek Grubundan bağımsız olarak seçime giren sarı liste, gayri resmi sonuçlara göre 18 oy alırken pembe liste ile giren adaylar ise 30 oyla sandıktan zaferle çıktı. Seçimde kullanılan bin 83 oydan 5'i ise geçersiz sayıldı.

30 Meclis üyesi seçildi

Oy sayımı öncesi gazetecilere açıklama yapan Halil Balık, seçimlerde Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nın 30 Meclis üyesinin belirleneceğini belirterek, "Bugün Bartın Ticaret ve Sanayi Odası için önemli bir gün. 2026 seçimleri yapılıyor. 12 meslek komitesinde seçim yapılıyor. Bin 530 seçmen var. 30 Meclis üyesi seçilecek. Hayırlısı olsun, hak eden kazansın diyorum. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Fark oluşturalım istiyorum"

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından ise kazanan adaylar, oyların kullanıldığı Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Tebrikleri kabul eden Onur Aldatmaz, yaptığı açıklamada, "Seçim dönemini bitirdik. Bartın için iyi olduğuna inanıyorum. İnşallah yapacağımız işlerle beraber, Bartın'da bir fark oluşturalım, geçmişten farklı işler yapalım istiyoruz. Bunun fırsatını verdiği için üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

800 metre yürüdüler

Onur Aldatmaz ve beraberindekiler, okul bahçesinden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Kemer Meydanı'na kadar yürüyerek seçim zaferini kutladı. Okul Bahçesi'nden, Arifler Sokak ve Yukarı Çarşı Caddesi'ne yürüyen grup, Bartın TSO binasının önünden geçerek trafiğe kapalı Hükümet Caddesi'ne girdi. Zaman zaman alkış temposu tutan üyeler, Hükümet Caddesi'nden ise Şadırvan Caddesi'ne, oradan da 155. Caddeye yürüdü. Cadde bitimindeki ise Kemer Meydanı'na çıkan grup, burada tekrar birbirlerini kutlayarak dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı