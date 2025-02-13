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Bandırma'da Sevgililer Günü Hazırlığı Hız Kesmiyor

Bandırma'da Sevgililer Günü Hazırlığı Hız Kesmiyor
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Bandırma'da hediyelik eşya satan işletmeler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala yoğun mesai yaparak müşteri taleplerine cevap vermek için çalışıyor. Esnaf, gece geç saatlere kadar çalışarak sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşlara hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı saatler kala Bandırma'da hediyelik eşya satan işletmeler yoğun mesai yapıyor. Sevdiğini mutlu etmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki çarşı ve pazarları hareketlendirirken, esnaflar gece geç saatlere kadar çalışarak Sevgililer Günü'nün yoğunluğuna hazırlanıyor.

Bandırma Sevgi Yolu'nda, Hükümet Konağı önünde hediyelik eşya satışı yapan Cansu Şıkyıldız, 26 yıldır bu sektörde hizmet veriyor. Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte taleplerin arttığını belirten Şıkyıldız, 13 Şubat gecesi de çalışmaya devam edeceklerini ve 14 Şubat boyunca satış yapacaklarını söyledi. Şıkyıldız, " Sevgililer Günü, hediyelik eşya sektörü için en hareketli günlerden biri. İnsanlar sevdiklerini özel hissettirmek için hediyeler alıyor. Biz de onların mutluluğuna katkı sağlamak için gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. 14 Şubat boyunca da müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bandırma'da hediyelik eşya satışı yapan işletmeler, Sevgililer Günü nedeniyle yoğun taleplere yetişebilmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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