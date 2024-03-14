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Balıkesir Üniversitesi'nde 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modeli Uygulanıyor

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Balıkesir Üniversitesi'nin Meslek Yüksek Okullarında hayata geçirilen '3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modeli' ile öğrenciler bilgi ve deneyimlerini alanlarıyla ilgili iş ve üretim sürecine katılarak pekiştirme fırsatı yakalarken, mezuniyet sonrası da iş dünyasına ilk adımlarını atma imkanı buluyor.

Balıkesir Üniversitesi'nin Meslek Yüksek Okullarında hayata geçirilen "3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modeli" ile öğrenciler bilgi ve deneyimlerini alanlarıyla ilgili iş ve üretim sürecine katılarak pekiştirme fırsatı yakalarken, mezuniyet sonrası da iş dünyasına ilk adımlarını atma imkanı buluyor.

Balıkesir Üniversitesi, öğrencilerin istihdama yönelik yetişmelerini sağlamak amacıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında "3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modeli"ne geçiş yaptı. "3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modeli" ile ilk olarak; Edremit Meslek Yüksekokulu, Bigadiç Meslek Yüksekokulu, Savaştepe Meslek Yüksekokulu ve İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan toplam 298 öğrenci bahar yarıyılında uygulamalı eğitimlerine başladı.

Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek olan meslek yüksekokullarında ilk 3 yarılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, 26 kamu işletmesi ve 109 özel kuruluşta mesleki eğitimlerini sürdürüyor. Teorik ve pratik bilgileri bir arada sunan eğitim modeli ile ücretleri işletmeler tarafından ödenen öğrencilerin sağlık sigortaları da okulları tarafından yapılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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