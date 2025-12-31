Haberler

Başkan Hasan Çetin'den Kayyum Açıklaması
Güncelleme:
Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, mahkeme kararına dair bilgi kirliliğini temizleyerek, mevcut yönetimin görevine devam ettiğini ve birliğin borçsuz hale geldiğini açıkladı.

Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, kamuoyuna yansıyan mahkeme kararıyla ilgili oluşan bilgi kirliliğine ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Çetin, alınan kararın bir yönetim kayyumu değil, yalnızca onay kayyumu olduğunu vurguladı.

Birliğin yönetimsiz olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Hasan Çetin, seçilmiş yönetimin görevine devam ettiğini ifade etti. Söz konusu kararın henüz kesinleşmediğini dile getiren Çetin, bu aşamada fiilen uygulanan bir kayyum sürecinin bulunmadığını kaydetti. Mahkeme kararının gerekçe bölümünde yer alan "mevcut yönetimin görevde kalmasının telafisi güç zararlar doğurabileceği" yönündeki değerlendirmeye katılmadıklarını belirten Başkan Çetin, göreve geldiklerinde birliği ciddi bir borç yüküyle devraldıklarını söyledi. Çetin, bugün itibarıyla birliğin tüm borçlarının ödendiğini ve kurumun tamamen borçsuz hale getirildiğini vurguladı.

"12 şubemizde 60 çalışanımızla hizmetteyiz"

Birliğin yıllık yaklaşık 3 milyar liralık iş hacmine sahip olduğunu, ayda ortalama 2 bin 300 fatura ve işlem trafiği yürüttüğünü hatırlatan Çetin, tüm mali süreçlerin tek bir kişinin onayına bağlanmasının üretimi yavaşlatacağını, hizmetleri aksatacağını ve sahadaki işleyişi durma noktasına getireceğini ifade etti. Birliğin 5 bin üyesi ve 7 bin aday üyesi bulunduğunu belirten Başkan Çetin; süt satışı, yem bitkileri tohumu temini ve sevkiyatı, TMO'dan arpa tahsisi ve dağıtımı, gebe düve temini, süt analiz laboratuvarı işlemleri, çiğ süt ve buzağı destekleme başvuruları ile küpeleme faaliyetleri gibi birçok hayati hizmetin günlük ve anlık kararlar gerektirdiğine dikkat çekti. Bu hizmetlerin, 12 şubede görev yapan 60 personelin özverili çalışmasıyla kesintisiz şekilde yürütüldüğünü aktardı. Verilen tedbir kararının ölçülülük ilkesine aykırı ve orantısız olduğunu savunan Çetin, uygulanması halinde asıl zararın üreticiye, emekçiye ve Balıkesir hayvancılığına verileceğini söyledi. Başkan Çetin, hukuki itiraz haklarının derhal ve kararlılıkla kullanılacağını da açıkladı. Açıklamasının sonunda birlik üyelerine seslenen Hasan Çetin, "Birliğimiz emin ellerdedir. Bugün olduğu gibi yarın da üretici için çalışmaya devam edeceğiz. Şeffafız, hesap verebiliriz ve borçsuzuz. Görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
