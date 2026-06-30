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Burhaniye'de taşkın riskine karşı dev yatırım

Burhaniye'de taşkın riskine karşı dev yatırım
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DSİ, Balıkesir Burhaniye'de Börezli Mahallesi'nde taşkın koruma inşaatıyla can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Balıkesir genelinde yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak amacıyla yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Burhaniye ilçesi Börezli Mahallesi'nde yürütülen "Börezli Köyiçi Deresi Taşkın Koruma İnşaatı" projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Can ve mal emniyeti güvenceye alınıyor

Yürütülen su yönetimi ve taşkın koruma yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hayata geçirilen tesislerin bölge halkı için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Genel Müdür Balta, "Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz. Oluşabilecek taşkınlardan korunma ve daha güzel bir çevre için taşkın tesislerimizin temizlik faaliyetlerine dikkat etmeliyiz. Dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması, dere yatağının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması çok önem arz etmektedir" dedi.

Börezli Mahallesi modern altyapıya kavuşuyor

DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Burhaniye'de gerçekleştirilen dev projenin detaylarını paylaşan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, çalışmaların mahallenin çehresini değiştireceğini belirtti. İnşaat sahasındaki son durumu aktaran Balta, "Proje kapsamında 1.811 metre beton duvar, 1.811 metre çift taraflı korkuluk ve 5 adet yol geçiş yapısı imalatı çalışmaları sürdürülmektedir. Çalışmalar tamamlandığında, Börezli mahallemiz taşkın riskine karşı güvenli hale gelecek, bölge halkımızın can ve mal güvenliği önemli ölçüde teminat altına alınacaktır. Bu proje, yalnızca taşkın riskini ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin altyapısına, çevre düzenine ve yaşam kalitesine de katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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