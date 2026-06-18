Haberler

Burhaniye'de İkinci El Mezatlarına Yoğun İlgi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hayat pahalılığının artması ikinci el mezatlarına ilgiyi artırdı. Haftanın değişik günlerinde düzenlenen mezatlar onlarca insanı buluşturuyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hayat pahalılığının artması ikinci el mezatlarına ilgiyi artırdı. Haftanın değişik günlerinde düzenlenen mezatlar onlarca insanı buluşturuyor.

Burhaniye ilçesindeki Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen ikinci el mezadı, 6 yılını geride bıraktı. Her hafta salı günleri toplanan vatandaşlar, kitaplardan halılara kadar çeşitli eşyaları alıp satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

Mezatta yer alan tiyatrocu Eftal Gülbudak, insanlar evlerinde kullanmadıkları eşyaları buraya getirip sergilediklerini ifade ederek, "Aynı zamanda satışa giriyor bu ürünler. Bir miktar da para elde ediyorlar. Profesyonel anlamda bu işi yapanlar var bu mezatta. Hem de amatör anlamda izleyip de elindeki fazla eşyayı burada satmak isteyen amatör insanlar var. Hem de bir hobi. Hem sosyal bir faaliyet. Hem de küçük bir ekonomi sağlıyor insanlar" dedi.

"MİLLET ELİNDEKİ ESKİ EŞYALARINI SATIYOR"

Yıllardır bu mezata geldiğini söyleyen Nazmi Terzi ise "Eskileri değerlendiriyoruz. Her zamanda bu mezatlar güzel bir şekilde sonuçlanıyor. Herkes elindeki eskilerini eskiden almışlarını getiriyor. Antika değeri olan şeyleri herkes değerinde alıyor. Millet elindeki eski eşyalarını satıyor. Bu şekilde millet mutlu oluyor. Bizde bu işten zevk alıyor ve mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı

Cephanelik Emniyet'te! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı
Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber

Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İşte gözaltına alınan Berdan Mardini'nin savunması
İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar 'Süper' diyor

İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı