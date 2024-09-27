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Balıkesir'de F-16 Pilotları Mezuniyet Töreniyle Uçuşa Hazır Hale Geldi

Balıkesir'de F-16 Pilotları Mezuniyet Töreniyle Uçuşa Hazır Hale Geldi
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Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, F-16 harbe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan üsteğmen pilotlar, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın katıldığı bir etkinlikte diplomasını aldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 harbe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan üsteğmen pilotlar mezuniyet heyecanı yaşadı. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Dönem birincisi Pilot Üsteğmen Geyik, F-16 harbe hazırlık eğitimlerini başarı ile tamamladıklarını ifade ederek, "Haklı bir gurur içindeyiz" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen tören ile F-16 jetlerini kullanmak için eğitim gören pilotlar mezuniyet heyecanı yaşadı. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ile Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al katıldı. Uzun süren akademik ve fiziksel eğitimler sonucu mezun olan Üsteğmenler adına mezuniyet kütüğüne jet arması çakan ve silah arkadaşları adına konuşan Pilot Üsteğmen Geyik, "Komutanım, bugün yıllardır F-16 pilotu olmanın heyecanını yaşadığımız eşsiz bir gündeyiz. F-16 harbe hazırlık eğitimlerinin başarı ile tamamlayarak kanatlarımıza kavuştuğumuz bugünde mezuniyet törenimize teşrifinizle bizleri onurlandıran zatı aliniz ve komutanlarımıza mezun arkadaşlarımız adına saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Komutanım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar" sözü ile geldiğimiz kutsal eğitim yuvasından mezun olduğumuz bugün yüksek düzeyde azim ve fedakarlık isteyen F-16 harbe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamanın haklı gururu içindeyiz" dedi.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al, ise mezun olan savaşan şahinleri tebrik etti. Tuğgeneral Al, "Sizler bu kutsal vatanın en büyük savunucuları olmaya adım atıyorsunuz. Buraya gelene kadar büyük emekler sarf ettiniz. Ancak unutmayın ki, asıl sorumluluğunuz şimdi başlıyor. Bu kutsal vatanın göklerinde uçarken sadece bir pilot değil, gökyüzünün şimşekleri, fırtınaları, kasırgaları olacak, Türk pilotu olarak gökyüzünde bir güneş gibi parlayacaksınız" dedi.

Tören mezun olan F-16 pilotlarının diploma töreni ile devam ederken, dönem birincisi Pilot Üsteğmen Geyik, diplomasını Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun elinden aldı.

Tören hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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