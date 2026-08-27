Balıkçılar Yeni Sezon İçin Hazır

Denizlerde yeni av sezonu 1 Eylül'de açılıyor. Balıkçılar, teknelerini ve ağlarını hazırlayarak "Vira bismillah" demek için gün sayıyor. Sarıyer'deki Rumeli Feneri Limanı'nda teknelerin motor bakımları yapılırken, sezon boyunca kullanılacak ağlar da tek tek elden geçiriliyor. Balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını belirtirken, özellikle palamutun bu yıl bol olacağını tahmin ediyor. Son hazırlıkların hummalı bir şekilde sürdüğü Rumeli Feneri Limanı havadan görüntülendi.

15 Nisan'da başlayan genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Karadeniz, Marmara ve Ege'de balıkçılar yeniden denize açılacak. Yeni av sezonu hazırlıkları için teknelerini Sarıyer'deki Rumeli Feneri Limanı'na çeken balıkçılar, hazırlıklarına tam sürat devam ediyor. Sezon öncesinde limanlarda yoğun bir hazırlık yaşanırken, balıkçılar teknelerinin motor, güverte ve ekipman kontrollerini gerçekleştiriyor, yıpranan ağlarını ise onarıyor. Geçtiğimiz yıl palamutun az, hamsinin ise bol olduğunu belirten balıkçılar, bu yıl ise palamuttan umutlu olduklarını palamutun bu sezonda öne çıkacağını ifade ediyor.

"Vatandaşımız palamutu çok ucuza yiyecek, buna eminim"

Av sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren balıkçı Hüseyin Güzey, "Biz kendi bilgilerimize, tecrübelerimize dayanarak öngörebiliyoruz. Palamut balığının havyar dökme tarihi vardır. O tarihte palamutun en küçük hali vonoz dediğimiz, haziran ayının içinde o vonoz tutulduğu zaman çok balık olacağını tahmin ediyoruz. Tahminlerimiz de yüzde 80'de tutuyor. Bu sene de çok verimli geçeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşımız palamutu çok ucuza yiyecek, buna eminim. Fazlasıyla olacağını tahmin ediyoruz. Herkese afiyet olsun. Sezon burada 1 Eylül'de başlıyor. Profesyonel gırgır balıkçıları 1 Eylül'de açılıyor. Bizim küçük balıkçı diye tabir ettiğimiz balıkçı 15 Ağustos'ta çapara olarak oltayla balık avlamaya başladı. Onun için 1 Eylül'de büyük tekneler denize açıldığı zaman bir ay gelmez, 15 gün gelmez, balığını verir limandan çıkartır. Yoğun bir çalışma, tempo olacak. Bu sene tüm balıkçı için korkunç bir çalışma olacağını tahmin ediyoruz. Herkese hayırlı olsun diyoruz, herkese bol kazançlar" dedi. Konuşmasının devamında Güzey, "Bize, teknecilere gemiciler geliyorlar. Ordu, Giresun gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geliyorlar. Onlar sezonluk geliyorlar. 1 Eylül'de başladığı zaman ocakta, 6 ay sonra anca izin alabiliyorlar. O arada ayda bir evlerine gidebiliyorlar. 15 günde bir, ayda bir gidebiliyorlar. O gemi reisinin hesabına göre uyarlanır. Ama denize açıldığın zaman bir teknenin 10 gün sonra da, 15 gün sonra da bir ay sonra da limana geldiği zamanlar oluyor. Palamutun çok olduğunu söyledik ve öyle olacak. Palamut çok olduğu zaman Karadeniz'de hamsinin çok az olduğunu tahmin ediyoruz ve az olacak. Neden az olacak? Çünkü palamut küçük balığı korkunç bir şekilde tüketir. Palamut hamsinin de hastası, hamsiyi de bitirir denizde. Hamsiciler beklemesin, bu sene onlar için zor olur" ifadelerini kullandı.

"Yeni takımları hazırlıyoruz. Bakalım inşallah hayırlı olacak. Bu seneyi güzel görüyoruz."

Ubeyde Güzey ise son iki yılın kendileri açısından zor geçtiğini belirterek buna bağlı olarak bazı balık türlerinin denizde eksildiğini söyledi. Güzey, "Bu sene Allah izin verirse çok güzel, denizin görüntüsü çok güzel. Bu sene, palamut senesi. Hamsi biraz zayıf olabilir. Palamut bol olduğu senelerde hamsi az oluyor. Çünkü hamsi, palamut balığının yemi olduğu için biraz zayıf olabilir. Ama gene vatandaşımız için o derece yok olmaz. Yem balığı çünkü. Biz de vola dediğimiz çevirme ağlarımız var, onlarla uğraşıyoruz. Biraz geç kaldık. Yunus balığı biraz rahatsız ediyor, takımlarımıza zarar veriyor, yeni takımları hazırlıyoruz. Bakalım inşallah hayırlı olacak. Bu seneyi güzel görüyoruz İnşallah. Bu sene inşallah yüzümüz güler. Bu sene herkes takımını, ağını, adamını, pulatkasını çok güzel hazırlasın. Çok güzel bir sezon bizi bekliyor Allah'ın izniyle" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı