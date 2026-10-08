Bakan Yumaklı, yapay zeka destekli sulama otomasyonunu 11 ilde devreye alacak

ANKARA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki yıl ise inşallah 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonu sistemlerini de inşallah devreye alacağız" dedi.

Anadolu'nun farklı yörelerinden gelen ürünlerin görücüye çıktığı 'DSİ Vakfı Köy Okullarına Yardım Yöresel Ürünler Sergisi', Devlet Su İşleri'nde (DSİ) düzenlendi. Sergiye, başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ile başladı.

Yumaklı, Devlet Su İşleri Vakfı'nın yıllardır dayanışma ve yardımlaşma kültürünü kurumsal şekilde sürdürdüğünü belirtti. Geçmiş yıllarda düzenlenen sergilerden elde edilen gelirlerin Gazze'deki mağdurlara ulaştırıldığını, geçen yıl ise Hatay'da orman yangınlarından etkilenen bölgede DSİ mensupları adına hatıra ormanı oluşturulduğunu aktaran Yumaklı, bu yıl da köy okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade ederek organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

"Kapalı sistem sulama yatırımlarımızın oranı yüzde 38'e yükseldi"

Bakan Yumaklı, gelecek dönemde suyun verimli kullanılma konusunun en önemli önceliklerden birisi olacağını vurgulayarak, "Sulama sistemlerinin kapalı olması konusu hemen hemen Bakanlığımıza gelen ilk sıradaki taleplerden bir tanesi. 2002 yılında yüzde 6'ydı kapalı sistem sulama yatırımlarımızın oranı. Yani kapalı devre sulama sistemleri, toplam sulama yatırımlarının sadece yüzde 6'sına tekabül ediyor. Bugün bu oran yüzde 38'e yükseldi. 2030 yılına kadar bunu yüzde 45'lere çıkarmak istiyoruz. Bu yatırımlar oransal olarak belki küçük olarak görünebilir ama suladıkları alan itibariyle son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

"11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonu sistemlerini devreye alacağız"

Gelecek yıla dair konuşan Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki yıl ise inşallah 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonu sistemlerini de inşallah devreye alacağız. Bizim de düstur olarak edindiğimiz, kendimize önemli bir vizyon olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanımızın sözünü ifade etmek istiyorum. 'Suyunuzu korumak, vatanı korumak itibariyle, mahiyet itibariyle aynıdır'. Suyumuzu korumanın, vatanımızı korumak ilgili mahiyet itibariyle hiçbir farkı yoktur. Bu düsturla hareket ediliyoruz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, Devlet Su İşleri'nin pırıl pırıl mühendisleri artık dünyada çok önemli bir seviyeyi aşmış ve kendisini kabul ettirmiş mühendisler olarak da göz bebeğimiz olarak çalışmaya devam ediyorlar. Bu sorumlulukla çalışmalarımızla devam edeceğiz. Bu sorumlulukla yatırımlarımıza devam edeceğiz. İşlerimizin dışında da bugün olduğu gibi yardımlaşmamızı, dayanışmamızı bu ülkenin gerçeklerine ya da dünyada bizi ilgilendirdiğini düşündüğümüz her şeyle mutlaka göstereceğiz" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, programın ardından çeşitli bölgelerin açmış olduğu stantları ziyaret ederek ürünleri inceledi.

Anadolu'nun farklı yörelerinden getirilen yöresel ürünlerin yer aldığı ve elde edilen gelirin köy okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak olan sergi, 8 ila 11 Ekim tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı