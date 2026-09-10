Bakan Yardımcısı İnan, Adıyaman’da iş dünyasıyla buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, çeşitli temas ve programlarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da iş dünyası ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı İnan'ı Adıyaman Havalimanında, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Çavana karşıladı.

Program kapsamında ilk olarak Adıyaman Valisi Abdullah Küçük makamında ziyaret edilirken, gerçekleştirilen görüşmede Adıyaman'ın sanayi ve ticaret hayatının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardından oda başkanları ve esnaf temsilcilerinin katılımıyla Sanayi Siteleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda başta Küçük Sanayi Sitesi olmak üzere sanayi sitelerinin geliştirilmesi, esnaf ve sanayicilerimizin modern, güvenli ve nitelikli çalışma alanlarına kavuşturulması, yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması ile sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri ele alındı.

Programın devamında Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde, Vali Abdullah Küçük, milletvekilleri ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve sanayicilerin katılımıyla Adıyaman Sanayicileriyle İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Adıyaman sanayisinin gelişimi, üretim ve istihdamın artırılması, sanayicilerimizin karşılaştığı sorunlar, yatırım ortamının güçlendirilmesi, Organize Sanayi Bölgelerinin mevcut durumu ve devam eden yatırımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu da Adıyaman'ın ekonomik kalkınması, üretim gücünün artırılması ve sanayicilerimizin daha güçlü bir yatırım ortamına kavuşması adına sektör temsilcilerinin görüş, talep ve önerilerini toplantıda paylaştı.

Adıyaman'ın sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların önünün açılması, üretim ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen istişarelerin, kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesine ve şehrin ekonomik geleceğine önemli katkılar sunması temenni edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı