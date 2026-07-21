Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kilis'te gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kilis programı kapsamında ilk olarak Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Kilis İl Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Eminoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programın devamında gençlerin katılımıyla düzenlenen etkinliklere katılan Eminoğlu, gençlerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Ziyaret programına Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç da eşlik etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı