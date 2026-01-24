Haberler

Bakan Uraloğlu açıkladı: "Aydın'a 24 yılda 110,8 milyar liralık yatırım yapıldı"

Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Aydın'a 24 yılda 110,8 milyar liralık yatırım yapıldı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından Aydın'a AK Parti iktidarında toplam 110,8 milyar liralık yatırım yapıldığı açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından Aydın'a AK Parti iktidarında toplam 110,8 milyar liralık yatırım yapıldığı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 13.30'da Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış ve temel atma töreni öncesi kent genelinde yapılan yatırımlar ve devam eden projeler gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti iktidarında geçen 24 yıllık süre içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aydın'a 110,8 milyar liralık yatırım yapıldığı kaydetti. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre son 24 yılda Aydın'da bugüne kadar 379 kilometre bölünmüş yol hayata geçirilirken, 7 bin 362 kilometrelik fiber ağ altyapısı kuruldu. Ulaşım yatırımlarının önemli projelerinden biri olan Aydın-Denizli Otoyolu, bölgenin trafik yükünü azaltarak ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Öte yandan kent genelinde devam eden önemli projeler arasında, Aydın Şehir Hastanesi Yolu, Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolu, Söke-Kaçarlı Yolu, Selçuk-Kuşadası-Davutlar Yolu, Labranda-Karpuzlu Yolu ile İzmir-Aydın Otoyolu ve Aydın Çevre Yolu üstyapı onarımı yer aldı. Ayrıca Aydın-(Aydın-Muğla) il sınırı BSK onarımı, Söke-Novada farklı seviyeli kavşağı ve İncirliova-Aydın-Köşk Banliyö İşletmeciliği 1. etap projesinin de sürdüğü bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
ABD'de 'felç edici bir buz fırtınası' alarmı! Eyaletlerde OHAL ilan edildi, market rafları boşaldı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı

Yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı! Logodaki bayrak gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Eski teknik direktör tesisatçıyı dövdü

Bütün ülke onu konuşuyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor