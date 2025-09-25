Haberler

Bakan Işıkhan Silivri'de Esnaf ve İş Dünyası ile Buluştu

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Silivri'de esnaf, iş dünyası ve hemşehri dernekleriyle bir araya geldi. Ahilik Haftası'nı kutlayan Bakan, esnafın önemine vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Silivri'deki temasları kapsamında esnaf, iş dünyası ve hemşehri dernekleriyle bir araya geldi.

SİBESO ziyaretiyle başladı

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı (SİBESO) ziyaret eden Bakan Işıkhan, Oda Başkanı Nuray Koçer ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarete AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas da eşlik etti. Ahilik Haftası'nı kutlayan Bakan Işıkhan, esnafların toplumun temel direği olduğunu vurguladı.

Ordular Derneği'nde çay sohbeti

SİBESO'daki programının ardından Silivri Ordulular Derneği'ni ziyaret eden Bakan Işıkhan, burada dernek üyeleriyle samimi bir ortamda çay içti, hemşehrilerle sohbet etti.

Son durağı ise Silivri İşadamları Derneği (SİAD) olan Bakan Işıkhan, Başkan Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Kocabaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan'a teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
