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Bakan Göktaş koruyucu ailelere bu ay 228 milyon 334 bin lira ödendiğini açıkladı

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Bakan Göktaş, koruyucu aile hizmeti kapsamında bu ay toplam 228 milyon 334 bin liranın koruyucu ailelere ödendiğini bildirdi. 2012'de 515 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı bugün 11 bin 89'a ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile hizmeti kapsamında bu ay toplam 228 milyon 334 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, çocukların aile ortamında sevgi ve şefkatle büyümelerine büyük önem verdiklerini belirterek, biyolojik ailelerinden ayrı kalmak durumunda olan çocukların devlet güvencesinde aile temelli bakım modellerinden yararlanmasını önceliklendirdiklerini ifade etti. Göktaş, koruyucu aile hizmetiyle çocukları kendilerine sevgiyle kucak açan ailelerle buluşturduklarını kaydetti.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Göktaş, 2012'de koruyucu aile yanında 515 çocuğun bulunduğunu, bugün ise bu sayının 11 bin 89'a ulaştığını kaydetti.

Göktaş, 0-6 yaş grubundaki 4 bin 310 çocuğun hayatlarının en hassas döneminde koruyucu ailelerinin şefkatiyle büyüdüğünü, bin 278 özel çocuğun da koruyucu aile hizmeti kapsamında bakım ve koruma altında bulunduğunu belirtti. Göktaş, bu verilerin koruyucu aile hizmetinin giderek güçlendiğini ve farklı ihtiyaçları bulunan çocukları da kapsadığını ortaya koyduğunu vurguladı.

"228 milyon 334 bin lira tutarındaki ödemeyi koruyucu ailelerimizin hesaplarına yatırdık"

Koruyucu ailelerin çocukların bakım ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her ay düzenli destek sağladıklarını belirten Göktaş, "Koruyucu ailelerimize çocuk başına aylık ortalama 17 bin 632 lira destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, bu ay toplam 228 milyon 334 bin lira tutarındaki ödemeyi koruyucu ailelerimizin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

Devlet koruması ve bakımı altındaki çocukların eğitim, sağlık ve psikososyal gelişimlerini de yakından takip ettiklerini belirten Göktaş, kuruluşlarda 15 bin 174 çocuğa bakım ve koruma hizmeti sunduklarını bildirdi.

Koruyucu ailelerin hakları güçlendiriliyor

Koruyucu ailelerin haklarını güçlendirmeye yönelik düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Göktaş, koruyucu aile olan kamu ve özel sektör çalışanlarına, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri halinde 10 gün ücretsiz izin hakkı tanındığını, sosyal güvence alanında da iyileştirmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

"30 pilot ilimizde 440 çocuğumuzu 222 geçici koruyucu ailemizle buluşturduk"

Geçici Koruyucu Aile Modeli ile acil korunma ihtiyacı bulunan çocukların kuruluş bakımına alınmadan doğrudan aile ortamında desteklenmesini sağladıklarını kaydeden Göktaş, "Bu kapsamda 30 pilot ilimizde 440 çocuğumuzu 222 geçici koruyucu ailemizle buluşturduk. İnanıyorum ki koruyucu aile sayımız katlanarak artmaya devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı çocuklarımızın hayatına dokunmaya, onlara sevgi dolu yuvalarının kapılarını açmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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