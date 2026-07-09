Bakan Göktaş Eskişehir esnafıyla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'deki temasları kapsamında gerçekleştirdiği MHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kent esnafıyla bir araya geldi.

Eskişehir programı dahilinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MHP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından kentteki yerel esnafı ziyaret etti. Bölgedeki dükkanları dolaşarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Bakan Göktaş, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların taleplerini, sorunlarını doğrudan dinleyen Bakan Göktaş, esnaf ile sohbet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı