Bakan Göktaş, doğal gaz desteğinde 1 milyar 82 milyon lira ödendiğini bildirdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinde 2026 Ocak- Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 Milyar 82 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri Doğal Gaz Tüketim Desteğini, 2023'te düzenli sosyal yardımlar kapsamına alarak vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlattı.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe ve beldede ikamet etmesi gerektiğini kaydeden Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağladık"

Vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmaksızın ikamet ettikleri haneye ait faturalarını e-Devlet üzerinden eailem.aile.gov.tr adresinde yer alan fatura ödeme hizmetini kullanabildiğini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız buna ek olarak Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartlarıyla Halkbank/TAM ATM kanalları üzerinden ödemek suretiyle, ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabiliyor. Destek programı kapsamındaki ödeme tutarları, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bu kapsamda, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağladık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı