Bakan Bak'tan eski milli futbolcu Özdenak için taziye mesajı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için yayımladığı taziye mesajında, Türk futboluna kattıklarını anarak başsağlığı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için taziye mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu ve spor yazarı merhum Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum" - ANKARA

