Bahçesaray'da Çocuklar Halı Sahada Ayakkabısız Oynuyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çocukların, hizmete açılan halı sahaya kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak girmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Van Valiliği tarafından Bahçesaray ilçesinde yapımı tamamlanan halı saha, çocukların kullanımına açıldı. Kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak içeri giren çocukların mutluluğu kameralara yansıdı. Sahada koşarak takla atan çocuklar, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Van Valiliği de "Her şey çocuklarımız mutluluğu için" başlığıyla videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Valiliğimiz tarafından okullarımıza yaptırılan 76 halı saha hızla tamamlanıyor. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında fiziksel ve ruhsal gelişimlerine de önem veriyoruz. Okullarımızın spor alt yapısını güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Bahçesaray ilçemizde de tamamlanarak açılan halı saha çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk kattı. Hedefimiz 100 halı saha daha yapmak" ifadelerini kullandı. - VAN